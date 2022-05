The Last of Us serie TV, ecco le nuove foto dal set dalla scena più intensa

La serie TV di The Last of Us è attesissima, anche e soprattutto per il fatto che alle spalle c’è HBO, colosso del mondo dell’intrattenimento.

Lo show ripercorrerà le vicende del primo episodio del franchise, uscito originariamente su PlayStation 3, riadattandolo per i tempi televisivi.

Di recente Pedro Pascal ha parlato di come stanno andando avanti le riprese, e in generale il lavoro su The Last of Us, definendola produzione della serie TV “un’esperienza stupefacente”.

Stupefacente anche perché molto fedele al gioco originale, addirittura identico stando a quanto emerso da alcune foto sul set.

In attesa di altre foto ufficiali al di là dell’unica, ormai famosa, che è stata pubblicata tempo fa, emergono delle foto trafugate dal set.

Quelle di cui vi parliamo oggi sono, probabilmente, tra le migliori mai viste finora. Raffigurano anche una delle scene più evocative ed intense del gioco.

Se non avete completato The Last of Us probabilmente vi stiamo per spoilerare qualcosa. Ma se avete aperto una news sulla serie TV di The Last of Us forse l’avete finito, in fondo.

Si tratta dell’ospedale delle Luci, come è raffigurato nella parte finale dell’avventura.

Exclusive photos from #TheLastofUs set at the hospital. “The Firefly Lab”

Filming for the first season is in the final stage. pic.twitter.com/InQgdJp4yZ — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) May 12, 2022

Sono talmente belle come foto che sembrano ufficiali. L’ospedale in cui Joel si prodiga in un massacro per recuperare Ellie alla fine della storia di The Last of Us è stato ricreato con grande cura.

Siamo sicuri, così ad occhio, che alcuni angoli del set siano letteralmente identici alle controparti digitali create da Naughty Dog. Un lavoro davvero impressionante.

In altre foto trafugate dal set abbiamo avuto modo di vedere anche il cast al completo e, sebbene non siano inquadrati benissimo, l’impressione è che siano davvero somiglianti anche loro.

Altri video ci hanno mostrato, invece, delle sequenze potenzialmente inedite che andranno a raccontare parti inesplorate del background di The Last of Us.

Ci sono dei momenti memorabili nel titolo Naughty Dog, tra cui quel famoso momento con le giraffe. Sappiate che sarà anche nella serie TV.