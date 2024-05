Non sarà Half-Life 3, ma ecco le immagini del nuovo gioco di Valve

È sempre strano parlare di nuovi videogiochi Valve visto che, da sempre, c'è quel nome che aleggia in ogni occasione: ovviamente Half-Life 3, che non è il gioco di cui stanno girando gli screenshot in queste ore sul web.

Come riporta IGN US, infatti, sono emersi alcuni dettagli e immagini di quello che sarà il prossimo videogioco dell'azienda di Steam.

Advertisement

Si chiama Deadlock e, dalle prime immagini che potete vedere qui sotto, somiglia molto a qualcosa che abbiamo già visto:

Il reporter Tyler McVicker ha pubblicato un video su YouTube in cui affermava che Deadlock è attualmente in closed alpha, con un annuncio che si dice sia imminente

Secondo le fonti, alcuni content creator specializzati in videogiochi competitivi ci stanno giocando da un po', con un accordo di non divulgazione firmato al momento dell'avvio della preview.

Deadlock sembra essere uno sparatutto in terza persona basato su eroi, con battaglie 6v6 su grandi mappe a quattro corsie. Ci sono abilità e oggetti insieme ai meccanismi in stile tower defense, mentre l'ambientazione è descritta come fantasy con steampunk.

Sì, sembra esattamente come Overwatch, il titolo Blizzard dal cui eco sono rimasti ormai solo i gadget (li trovate su Amazon). Per non parlare di titoli cari a Valve come DOTA 2 e Team Fortress, ma anche Valorant e tanti altri videogiochi simili che sono usciti negli anni.

Tra cui Marvel Rivals, il prossimo hero shooter con eroi e cattivi della Casa delle Idee di cui si è parlato molto in questi giorni. La produzione sembra voler rievocare effettivamente le atmosfere del videogioco Blizzard, sebbene le richieste del team di sviluppo nei confronti dei content creator abbiano lasciato ben più di un dubbio.

Parlando di Valve, invece, aspettando una conferma su Deadlock o meno c'è sempre la storia incredibile per cui Half-Life 3 è esistito davvero, ad un certo punto.