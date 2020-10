The Last of Us Parte II, la guida ufficiale per la Modalità Foto

The Last of us Parte II ha dalla sua un photo mode che ha davvero dell’incredibile, permettendo ai giocatori di sbizzarrirsi con i migliori scatti all’interno dello scenario di gioco.

La stessa Naughty Dog ne ha spesso approfittato, con vari contest in cui premia con la pubblicazione sulle sue pagine social i migliori scatti inviati dai giocatori (come accaduto anche pochi giorni fa).

Ora, però, Gillen McAllister – Senior Specialist Content Communications di Sony – ha deciso di illustrare all’utenza la guida ideale per realizzare le foto perfette (via PS Blog).

Vari membri del team Naughty Dog hanno offerto preziosi suggerimenti a chi voglia cimentarsi nella fotografia all’interno dell’avventura di Ellie. John Sweeney, Direttore artistico dello studio americano, ha infatti dichiarato che:

Quando uso la modalità foto, prediligo alcuni valori standard per impostazioni come la profondità di campo (PdC) o la sfocatura dinamica. Dopo aver impostato entrambi al 10% circa, regolo l’intensità della PdC e di altri filtri parallelamente, ottenendo un eccellente punto di partenza.

Ma non solo: Sweeny ha anche aggiunto che «Credo che, definiti questi settaggi chiave, tutto il resto sia sperimentazione. Noterete che la maggior parte dei filtri del gioco tendono alla monocromia, ma è possibile regolarli ampiamente, in modo che ciascuno trovi quello più adatto al suo stile.»

Poco sotto, alcuni scatti pubblicati da John.

Anche Keith Paciello, Animatore dinamiche emozionali dei volti, ha deciso di dire la propria, rivelando che «Ritratto, una posa, tre diversi approcci. Ho iniziato con uno scatto in modalità ritratto (immagine in alto a sinistra). Poi ho giocato con diverse angolazioni, smanettando con la profondità di campo, la cornice, i filtri e la vignettatura (immagini in alto a destra e in basso), assicurandomi di scattare foto intermedie per poterle confrontare e scegliere la migliore.»

Poco più in basso i suoi scatti. Quelli degli altri membri del team Naughty Dog li trovate su PlayStation Blog.

Infine, recuperate anche il nostro speciale d’opinione titolato “Dopo aver finito The Last of Us Parte II ogni gioco mi sembra più brutto”.

The Last of Us Parte II è disponibile dal 19 giugno 2020 in esclusiva assoluta su console PlayStation 4.