The Last of Us Day: Naughty Dog prepara una valanga di novità

Naughty Dog, dopo gli eventi del 2020 e la pandemia da COVID-19 che sta ancora logorando il mondo intero, ha deciso che il cosiddetto Outbreak Day di The Last of Us ha cambiato nome in The Last of Us Day, e si terrà a partire dalla giornata di domani, 26 settembre.

Ora, la casa di sviluppo americana ha lasciato trapelare via PlayStation Blog alcune delle novità che dovremo aspettarci durante la giornata di domani (e non sono poche).

Scott Lowe, Senior Communications Manager di Naughty Dog, ha infatti annunciato che la prima cosa a cui fan potranno mettere mano sarà il The Last of Us Parte II Original Soundtrack 2XLP Vinyl + Limited Edition Posters.

Mondo rilascerà una versione speciale, in vinile, della colonna sonora originale di The Last of Us Parte II di Gustavo Santaolalla e Mac Quayle, assieme a due nuovi poster serigrafati. L’illustratrice Tula Lotay ha progettato le copertine degli album per questa versione speciale 2XLP, oltre a due nuovi poster ispirati a The Last of Us Parte II. Tutto sarà rivelato e disponibile per il preordine domani a partire dalle 18 ora italiana.

Seconda cosa, il The Last of Us Board Game realizzato in collaborazione con il team di CMON, creatori di Bloodborne: The Board Game e God of War: The Card Game. Lo sviluppo è già in corso e a breve ne sapremo di più.

Domani verrà anche messa online la guida ufficiale per realizzare il cosplay di Abby grazie ai costumi, gli oggetti di scena e il trucco meticolosamente realizzati dalla community di cosplay di The Last of Us. Si tratta di un PDF scaricabile con rendering ad alta risoluzione di ogni aspetto del design del personaggio, inclusi ovviamente i dettagli di vestiti, armi, equipaggiamento e acconciatura.

Ma non solo: Gaming Heads, i creatori della statua dei Clicker produrranno una nuova statua di Ellie da 16 pollici da The Last of Us Parte II disponibile in tre edizioni uniche. Nella versione base, Ellie è con il suo machete, mentre la Stealth Edition aggiunge braccia intercambiabili e un copricapo che permettono di alterare l’espressione (oltre a poter sostituire il suo machete con un arco).

Troviamo anche una statua modulare di Mamegyorai Collectibles scolpita e dipinta da Masato Ohata: più in particolare relativamente a due modelli di Ellie e Joel in scala 1/9 con la possibilità di metterli in esposizione sia individualmente o uniti (per formare un’unica sequenza). Il set è disponibile per il preordine tramite il sito web di Mamegyorai’s).

Infine, per il The Last of Us Day sarà offerto un nuovo tema PS4, raffigurante la finale della barca portata a riva con le onde che rotolano sulla spiaggia, messo a disposizione di tutti gratuitamente e scaricabile via PlayStation Store.

