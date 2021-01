The Last of Us – Parte II, emergono bellissimi artwork ufficiali per i momenti tra Ellie e Dina

Fin dal primissimo trailer che ci mostrò il gioco in azione, dopo quello di annuncio, Naughty Dog volle da subito porre l’accento, per il suo The Last of Us – Parte II, sul rapporto tra la protagonista Ellie e quella che sembrava essere la sua compagna/il suo interesse amoroso, Dina.

Senza anticipare contenuti dal titolo completo per chi non ci avesse giocato, per sviluppare al meglio scene e momenti che coinvolgono le due ragazze, Naughty Dog aveva ovviamente realizzato dei concept art che fissassero le idee. Questi ultimi erano stati realizzati dall’artista Alexandria Neonakis, oggi passata a Wonderstorm.

I suoi disegni sono finiti online in queste ore e, se ve li foste persi, vogliamo proporveli qui sotto in una galleria, permettendovi così di apprezzare lo stile che richiama quello dei fumetti – oltre ad alcuni riferimenti chiari ai contenuti del titolo.

Uno dei concept art di Alexandria Neonakis per The Last of Us - Parte II

The Last of Us – Parte II è disponibile esclusivamente su PS4 (ma potete giocarci in retrocompatibilità su PS5) da giugno 2020. Il gioco è ambientato cinque anni dopo gli eventi dell’originale quando una Ellie ora diciannovenne, che abita nella tranquilla comunità di Jackson, si ritrova con Joel a fare i conti con nuove e improvvise minacce. Il viaggio la porterà a Seattle, in un mondo sempre più piegato dall’infezione del Cordyceps, ma in cui sembra che gli umani continuino a fare cose più spaventose di quante non ne facciano gli infetti.

Il gioco, spiegò il director Neil Druckmann, concentra le sue meccaniche di interazione e il suo intero comparto narrativo sul tema del ciclo della violenza. Le idee del team di sviluppo sono state molto apprezzate dalla critica – compresa la nostra redazione, con The Last of Us – Parte II eletto titolo del 2020 (anche da voi lettori), gioco della generazione e che ha portato a casa il perfect score nella video recensione.