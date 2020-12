The Last Of Us Parte 2 ed altri giochi PS4 in sconto tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, venerdì 11 dicembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a videogiochi per PS4 che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con The Last Of Us – Parte II, titolo che ci vedrà vestire i panni di Ellie, la ragazza che dovevamo proteggere nel primo capitolo della serie, la quale, con l’aiuto di altri personaggi, dovrà infiltrarsi in una Seattle in rovina e combattere le forze del WLF (Washington Liberation Front) e la setta dei Serafiti.

The Last Of Us – Parte II è un gioco dall’assoluta eccellenza artistica in grado di catturare il giocatore e trasportarlo in un mondo gretto e ricco di insidie, dove i veri nemici non sono solo le creature infette e modificate dal Cordyceps, ma gli altri esseri umani, ormai allo sbando dopo la caduta della civiltà come la conosciamo. Uno dei più grandi pregi di The Last of Us – Parte II è quello di divincolarsi dalle logiche di buoni e cattivi, di eroi e villain, di personalità benevole e altre portatrici di sventure.

Solitamente The Last Of Us Parte II viene proposto a 74,99€, ma oggi potrete averlo a soli 39,99€, con uno sconto del 47%.

Continuiamo con Death Stranding, titolo sviluppato da Kojima Productions come primo progetto dopo l’addio a Konami e a Metal Gear. Death Stranding è un videogioco d’avventura in cui si vestono i panni di Sam Porter Bridges, un corriere che cerca di fornire i beni minimi per la sopravvivenza alle persone che vivono separate, come eremite, o confinate nelle città, dopo che il mondo è stato colpito da una misteriosa esplosione che ha rotto la parete tra vivi e morti.

Con un gameplay incentrato sul viaggio, l’esplorazione e la collaborazione asincrona tra giocatori online che non si incontrano mai, il titolo ha una forte componente story-driven testimoniata dal cast di tutto rispetto su cui conta, come Norman Reedus, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Guillermo Del Toro e Mads Mikkelsen.

Solitamente Death Stranding viene proposto a 31,95€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 19,99€.

