The Last Of Us Parte 2 a un prezzo super tra le offerte del weekend eBay

Anche in questo weekend le promozioni di eBay, il noto portale online dedicato alla vendita di articoli di ogni genere, fanno capolino con le offerte imperdibili che consentono di portare a casa prodotti di diverse tipologie approfittando di prezzi davvero molto bassi e convenienti. La nostra selezione di oggi riguarda esclusivamente giochi PS4, dandovi modo di acquistare diversi prodotti a prezzi eccezionali.

Tra i vari prodotti proposti in promozione, vi segnaliamo in particolar modo The Last Of Us Parte 2, che viene proposto a soli 27,90€, rispetti ai 40,90€ di listino, con uno sconto del 31%. Se ancora non l’avete fatto vostro, è giunta l’occasione di rimediare! Il titolo ci vede vestire i panni di Ellie, la ragazza che dovevamo proteggere nel primo capitolo della serie, la quale, con l’aiuto di altri personaggi, dovrà infiltrarsi in una Seattle in rovina e combattere le forze del WLF (Washington Liberation Front) e la setta dei Serafiti.

The Last Of Us Parte 2 è un gioco dall’assoluta eccellenza artistica in grado di catturare il giocatore e trasportarlo in un mondo gretto e ricco di insidie, dove i veri nemici non sono solo le creature infette e modificate dal Cordyceps, ma gli altri esseri umani, ormai allo sbando dopo la caduta della civiltà come la conosciamo. Uno dei più grandi pregi di The Last Of Us Parte 2 è quello di divincolarsi dalle logiche di buoni e cattivi, di eroi e villain, di personalità benevole e altre portatrici di sventure.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su giochi PS4 tra gli sconti del weekend del portale eBay.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay

Offerte ancora disponibili