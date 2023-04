The Last of Us Part I su PC si aggiorna ancora, sarà la volta buona?

The Last of Us Part I ha esordito su PC ma non l’ha fatto decisamente nel migliore dei modi, perché le patch applicate finora hanno risolto solo una parte dei problemi.

Il debutto dell’esclusiva PS5 (che trovate su Amazon) su PC era molto atteso sia dai fan del videogioco originale che della serie TV, ma la resa finale si è dimostrata decisamente inferiore alle aspettative, spingendo perfino Steam a prendere una decisione drastica in tutela degli utenti rimborsandoli tutti.

Quelli che hanno deciso di non farsi rimborsare nel frattempo hanno provato a creare delle soluzioni amatoriali ai problemi del gioco, con delle patch casalinghe.

Il porting è infatti stato bocciato anche dagli esperti che, senza mezzi termini, definiscono la produzione praticamente una beta.

Nel frattempo The Last of Us Part I su PC ha collezionato molte patch di varia entità e grandezza come l’ultima, che Naughty Dog ha annunciato sul sito ufficiale.

Ma sicuramente non è quella definitiva, visto il tenore della patch note che è stata diffusa:

«Questo aggiornamento include un miglioramento molto richiesto per il tremolio della fotocamera riscontrato dai giocatori che utilizzano mouse e tastiera. Noi di Naughty Dog e i nostri partner di Iron Galaxy stiamo osservando attentamente i rapporti dei giocatori per supportare futuri miglioramenti e patch. Stiamo attivamente ottimizzando, lavorando sulla stabilità del gioco e implementando correzioni aggiuntive che saranno tutte incluse negli aggiornamenti futuri regolarmente rilasciati.»

Siamo di fronte quindi ad una soluzione che non è definitiva, ma decisamente temporanea.

Letteralmente delle “pezze”, che però riescono a rendere The Last of Us Part I almeno un minimo migliore. In attesa che Naughty Dog pubblichi le proprie patch, che comunque non sono tardate ad arrivare finora, anche molto di recente.

Perché purtroppo, al momento, The Last of Us Part I è un gioco decisamente rotto su PC, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.