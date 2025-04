Quanto conosci The Last of Us 2? Mettiti alla prova nel quiz!

Pochi videogiochi sono stati attesi dagli appassionati tanto quanto, dal 2013 in poi, venne atteso un possibile The Last of Us - Parte II, che poi ci venne rivelato con un primo teaser trailer solo nel 2016. Da allora, tutti abbiamo atteso pazientemente giugno 2020, il momento in cui – dopo vari rinvii e in piena pandemia – ci siamo potuti tuffare di nuovo nel mondo post-apocalittico creato da Naughty Dog.

In questi giorni, proprio il secondo viaggio di Joel ed Ellie è sotto i riflettori per l'imminente arrivo della stagione 2 della serie TV di HBO, che riprenderà proprio parte delle vicende del gioco. Inoltre, nelle scorse settimane abbiamo visto anche il lancio su PC (lo trovate su Instant Gaming), di cui vi abbiamo parlato nel dettaglio.

Così, se siete tra coloro che il gioco lo hanno già spolpato in lungo e in largo, abbiamo preparato per voi un quiz a tema che sfida le vostre conoscenze – da affiancare a quello dedicato genericamente alla saga, che trovate invece qui.

Gioca ora! 25 domande 20s per domanda Quanto ne sai su The Last of Us 2? Metti alla prova le tue conoscenze! 78 partecipazioni

Vi ricordate i dettagli sui personaggi, gli eventi, l'uscita e il gameplay di The Last of Us - Parte II? Ne siete sicuri al 100%? Se pensate che la risposta sia sì, potete provare a mettervi alla prova nel nostro quiz, dove 25 domande vi chiederanno di sfoggiare le vostre conoscenze a tema TLOU 2!

Sappiate che per ogni domanda avete 20 secondi di tempo per dare una risposta: non provate quindi a barare, non ne avreste il tempo – e chi fa il furbo in modo così sprovveduto non dura a lungo, nel mondo di TLOU...

Al termine dei 25 quesiti, avrete un titolo degno della vostra impresa: siete degni di Ellie o Joel, o ve la cavate a malapena come un infetto qualsiasi?

