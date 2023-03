The Last of Us, la “vera” Abby si è mostrata nel finale di stagione

Nelle scorse ore abbiamo potuto finalmente assistere al finale di stagione di The Last of Us, molto simile a quello visto nel videogioco originale e che, inevitabilmente, è destinato a riaccendere le discussioni della community ancora a lungo.

In occasione di una delle scene finali non è però passato inosservato un cameo molto speciale, in vista della seconda stagione che sarà ispirata agli eventi narrati in Part II (lo trovate su Amazon).

Dopo aver già svelato il nuovo personaggio interpretato da Ashley Johnson, l’attrice di Ellie nei videogiochi, nelle scorse ore è emersa anche un’apparizione a sorpresa di Laura Bailey, l’interprete di Abby nel secondo capitolo della saga.

Proprio come già accaduto per gli altri interpreti originali, l’attrice non ha ripreso il ruolo del suo personaggio — che presumibilmente ricoprirà un ruolo molto importante nella seconda stagione — ma una semplice comparsa che rappresenta anche una citazione al videogioco originale.

Attenzione: da questo momento troverete spoiler sul finale di The Last of Us. Se non avete ancora finito di vedere la serie TV — o non avete completato il videogioco originale — sconsigliamo di proseguire la lettura.

Durante la scena più importante dell’episodio finale, ovvero il momento in cui Joel decide di usare tutta la sua furia per lasciare Ellie in vita e uccidere chiunque si opponga sul suo cammino, è possibile scoprire la “vera” Abby proprio dietro il tavolino su cui è distesa la protagonista.

Laura Bailey ha infatti interpretato una delle infermiere che stavano per operare su di lei: un cameo particolarmente significativo, che cita anche un piccolo segreto direttamente dal videogioco originale.

Come riportato da The Wrap, Neil Druckmann ha infatti confermato che Laura Bailey aveva interpretato proprio una delle infermiere anche nel primo capitolo di The Last of Us uscito nel 2013, salvo poi decidere di affidarle un ruolo molto più importante nel sequel.

Insomma, si tratta di una citazione che farà certamente piacere ai fan di lunga data e che conferma l’attenzione che gli autori hanno voluto riservare alle principali star del franchise creato da Naughty Dog. Considerando che il suo volto era coperto da una maschera, chissà che non riuscirà a ricoprire un altro ruolo anche nella Stagione 2.

Dopo aver assistito all’emozionante finale di stagione, è arrivato il momento di pensare a cosa ci aspetta nella Season 2: gli autori hanno già confermato che vedremo molta più azione e che dovrebbero soddisfare anche chi avrebbe voluto vedere più infetti.

Anche l’attrice Bella Ramsey ha confermato che la seconda stagione sarà «diversa» dalla prima — del resto, se si ispirerà a The Last of Us Part II, alcuni cambiamenti saranno inevitabili.