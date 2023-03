The Last of Us serie TV si prepara al gran finale e mostra un personaggio mai visto prima

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us si sta avvicinando al gran finale, tanto che ora è apparsa in rete la prima immagine ufficiale che mostra un personaggio mai visto nel videogioco Naughty Dog.

Se la prima stagione racconta la storia del gioco originale (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo notevole), è anche vero che sono stati aggiunti dettagli aggiuntivi davvero interessanti.

Sebbene la serie di TLOU abbia scelto di tagliare la storia del sopravvissuto Ish (Druckmann in persona ha fatto chiarezza sul perché di questa scelta), in questo caso parliamo invece di un personaggio del tutto inedito.

Come riportato anche da GameSpot, una foto mostra infatti Ashley Johnson in uno scatto preso direttamente dall’episodio 9 ormai alle porte.

Attenzione! Seguono spoiler su The Last of Us. Se non conoscete le vicende della serie e volete rimanere all’oscuro di ciò che vi aspetta, fermatevi qui.

Johnson interpreterà la madre di Ellie, Anna. La notizia era già stata annunciata a gennaio, quando Neil Druckmann aveva confermato che il racconto scritto per il gioco – e quasi diventato un DLC sulla madre di Ellie – avrebbe preso vita nella serie HBO.

«L’abbiamo portata in vita nel modo più bello e poetico, ovvero con Ashley Johnson che interpreta la madre di Ellie e che [nel gioco] era l’interprete originale di Ellie», ha dichiarato Druckmann.

HBO ha condiviso una foto della Johnson nei panni di Anna. Il personaggio sembra essere incinta di Ellie mentre cammina nel bosco e si aggrappa a una pianta, con un’espressione di orrore sul volto. Nel gioco, Anna muore poco dopo il parto. sebbene non venga rivelato chi fosse il padre della ragazza.

Restando in tema, un fan avrebbe notato un riferimento al personaggio di Abby nascosto in The Last of Us Part I, più precisamente in Left Behind.

Ma non solo: il canale YouTube ‘AFK’ ha pubblicato un video parodia piuttosto interessante per The Last of Us in UE5, chiamato semplicemente Clickers.

Per concludere, tornano a parlare della serie TV targata HBO, secondo l’attrice di Ellie – ossia Bella Ramsey – c’è un vero e proprio esercito gay che la sostiene online contro gli hater.