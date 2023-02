The Last of Us, HBO ha sistemato “di nascosto” gli errori dell’episodio 6

L’episodio 6 di The Last of Us, pur essendo stato particolarmente apprezzato dalla community e dalla critica, era finito sotto la lente d’ingrandimento dei fan nelle ultime ore per via di alcune piccole sviste.

Alcuni spettatori avevano infatti analizzato approfonditamente le scene della precedente puntata dello show ispirato al capolavoro di Naughty Dog (trovate il remake Part I su Amazon), scoprendo alcuni piccoli particolari che la produzione si era dimenticata di rimuovere.

In particolare, i fan avevano notato due divertenti errori: in una scena era possibile vedere chiaramente la troupe in azione, mentre in un’altra si vedeva sbucare una mano da dietro le quinte.

Le discussioni devono essere state notate da HBO: come riportato da Screen Rant, la produzione ha deciso di modificare opportunamente queste scene “di nascosto”, senza cioè comunicare le novità in occasione dell’ultima messa in onda delle puntate.

La community ha infatti condiviso online nuove immagini tratte dalle scene finite “sotto accusa”, sottolineando che le sviste sono ormai scomparse grazie a un lavoro di post-produzione.

HBO have quietly fixed the issues found in #TheLastOfUs Episode 6. You can no longer see camera crew in the winter section or the glove below Shimmer. pic.twitter.com/3fjt9aw07V — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) February 26, 2023

Va comunque ricordato che si trattava di errori davvero difficili da notare, soprattutto durante la prima visione delle puntate: non è la prima volta che HBO si ritrova a intervenire in seguito alla messa in onda di un episodio, dato che sviste simili erano già accadute con le serie Game of Thrones e House of the Dragon.

L’intervento tempestivo della casa di produzione, arrivato in contemporanea con l’arrivo dell’episodio 7, conferma però tutta la buona volontà di rendere The Last of Us una delle serie più coinvolgenti e memorabili del 2023: questi errori, per quanto impercettibili, avrebbero potuto distogliere l’attenzione degli spettatori dai momenti realmente importanti. Vedremo se emergeranno sviste simili anche nelle prossime puntate o se si è trattato solo di un piccolo “incidente di percorso”.

Tralasciando questi piccoli errori, la sesta puntata — che da oggi sarà disponibile anche con doppiaggio in lingua italiana — è stata particolarmente apprezzata per l’impatto emozionante di diverse scene e del finale: la canzone scelta per concludere il tutto non è casuale e presenta un profondo significato nascosto.