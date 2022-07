The Last of Us: la serie TV «l’adorerete», parola della protagonista

The Last of Us diventerà una serie TV, prevista nei primi mesi del prossimo anno. Ora, in attesa di un primo trailer, l’attrice Bella Ramsey ha rivelato che i fan del videogioco sviluppato da Naughty Dog adoreranno lo show di HBO.

Il gioco originale diventerà infatti una serie con attori in carne e ossa, la quale promette di essere davvero molto fedele al materiale d'origine.

Alcuni scatti dal set hanno lasciato intendere che molte delle sequenze chiave del gioco verranno replicate anche nello show, cosa questa che farà la gioia dei fan più esigenti.

Se quindi alcune scene saranno davvero molto simili a quanto visto nel gioco originale, arriva ora una rassicurazione direttamente dall’interprete principale.

Ramsey affiancherà Pedro Pascal (The Mandalorian, Game of Thrones) nei panni di Joel, per un viaggio che cambierà le loro vite.

L’attrice, intervistata da SheKnows, è consapevole del fatto che sarebbe stato difficile accontentare tutti, ma a quanto pare è altrettanto certa che i fan adoreranno l’adattamento del videogioco.

«Penso che la gente l’amerà. So che ci sono persone preoccupate, ovviamente. Quando qualcosa è così prezioso per te come spettatore – e come giocatore – è ovvio essere preoccupati», ha spiegato Ramsey.

«Onestamente, quindi, credo che la gente lo amerà. Segue molto i ritmi emotivi del gioco, è molto rispettoso del materiale d’origine e lo onora. L’adattamento della serie live-action gli dà nuova vita. Esplora diverse strade che non sono state esplorate nel gioco.»

E ancora «La gente lo amerà. Lo spero. È stato molto divertente da realizzare, è stata un’esperienza. Spero che anche il pubblico provi quell’esperienza quando vivrà l’avventura con noi».

