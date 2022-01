The Last of Us, la serie TV dà il benvenuto a due nuovi registi (uno viene da Marvel)

The Last of Us diventerà nel corso del 2022 una serie TV targata HBO e Naughty Dog, portando così sul piccolo schermo le drammatiche avventure di Joel ed Ellie.

Ispirandosi proprio al classico uscito su PS3 ormai diversi anni fa, lo show racconterà la storia dei due sopravvissuti nel mondo post-apocalittico, con Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei due personaggi principali.

La Ramsey avrebbe confermato pochi giorni fa che la serie arriverà entro e non oltre l’anno, sperando non venga rinviata per problemi legati alla pandemia.

Ora, dopo la conferma ufficiale che la serie racconterà anche gli eventi del DLC Left Behind, arriva ora una nuova conferma circa due nuovi registi che si occuperanno di dirigere gli episodi di The Last of Us.

Come riportato anche su Reddit, Liza Johnson e Jeremy Webb si sono infatti uniti alla direzione della serie post-apocalittica.

I nuovi autori vanno quindi a sommarsi ai registi precedentemente annunciati, ossia Kantemir Balagov, Ali Abbasi, Jasmila Zbanic, Craig Mazin, Peter Hoar e Neil Druckmann, quest’ultimo anche sceneggiatore originale del gioco.

Johnson ha diretto numerosi episodi di serie come Silicon Valley, What We Do in the Shadows e The Sex Lives of College Girls. Webb si è invece occupato della regia di episodi di show come Marvel’s The Punisher, Altered Carbon e The Umbrella Academy.

Il cast di attori confermati vede invece al momento la presenza di Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Nick Offerman (Bill) e Storm Reid come Riley.

Rimanendo in tema, avete ammirato quella che appare essere come una vera e propria versione isometrica del primo The Last of Us, realizzata da un fan particolarmente abile?

Infine, non perdete il nostro speciale recap in cui riassumiamo tutto ciò che sappiamo sulla serie TV HBO attualmente in lavorazione (ma ancora priva di una data di uscita).