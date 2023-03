The Last of Us con grafica next-gen è una parodia e non un assaggio della Part 3

Al momento non è chiaro se Naughty Dog e Neil Druckmann decideranno mai di realizzare The Last of Us Part III, sebbene i fan tengano da anni le dita incrociate.

Il successo del secondo capitolo di The Last of Us (lo trovate a prezzo davvero interessante su Amazon) non dovrebbe bloccare il team di sviluppo americano circa i lavori sul terzo episodio.

Del resto, è cosa nota che Naughty Dog sia attualmente dedicata allo sviluppo del multiplayer di The Last of Us, sebbene i giocatori puntano a un terzo capitolo della storia di Ellie.

Ora, mente una star del gioco ha espresso il desiderio di tornare nel terzo capitolo, qualcuno ha deciso di creare una vera e propria parodia di TLOU con il potente motore grafico Unreal Engine 5.

Come riportato anche da DSO Gaming, il sito YouTube “AFK” ha pubblicato un video parodia piuttosto interessante per The Last of Us in UE5, chiamato semplicemente Clickers.

Nel filmato vediamo due clicker che chiacchierano allegramente, per un risultato a suo modo divertente e sicuramente diverso da tutti i precedenti tentativi realizzati con il motore grafico di Epic.

La cosa interessante è vedere le due creature in un piccolo ambiente realizzato in UE5 e, anche se di fatto questa sequenza non spinge il motore grafico ai suoi limiti, è davvero interessante da vedere.

Ovviamente, non ha senso confrontare Clickers con il motore grafico utilizzato da Naughty Dog, specie per quanto riguarda ciò che il team di sviluppo tirerà fuori in futuro su PS5.

Agli appassionati non resta ora che sognare su quale potrebbe essere la trama del terzo capitolo di TLOU: una IA ha già provato a immaginarla, con dei risultati davvero sorprendenti.

Restando in tema, Neil Druckmann ha dichiarato che il team non ha problemi a lasciarsi alle spalle la serie The Last of Us, ma solo se non ci saranno più storie da raccontare in quell’universo.