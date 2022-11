The Last of Us, la serie protagonista di quattro giorni a tema

I fan aspettano a braccia aperte la serie HBO su The Last of Us, la quale promette di essere uno dei migliori prodotti televisivi ispirati a un videogioco di successo.

Lo show in uscita racconterà la storia del primo capitolo (che trovate anche nel remake PS5 su Amazon), cercando di essere quanto più possibile fedele al capolavoro Naughty Dog.

Nelle scorse ore il nuovo poster è risultato essere identico a quello del gioco, se non fosse per un singolo dettaglio che non è sfuggito ai fan.

Ora, come riportato anche da PlayerStation, tra una manciata di giorni la serie di The Last of Us farà bella mostra di sé all’evento noto come CCXP22.

HBO Max ha rivelato sul suo Twitter i giorni e gli orari delle attività incentrate su The Last of Us che si svolgeranno all’ormai prossimo CCXP, festival di intrattenimento brasiliano con fumetti, serie televisive, film, videogiochi e letteratura che si terrà a San Paolo.

Oltre alla giornata del 3 dicembre, che prevede un panel sul Thunder Stage alle 23 ora italiana, con la presenza di Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandridge (Marlene), Neil Druckmann (produttore) e Craig Mazin (produttore), l’evento prevede anche attività con i fan del franchise.

Durante il programma, i visitatori potranno ripercorrere i passi di Joel ed Ellie attraverso un museo pieno di insidie, con tanto di Easter Egg, la possibilità di scattare foto e molte altre sorprese da trovare lungo il percorso.

Poco sotto, il calendario completo:

1 e 2 dicembre – dalle 12:00 alle 21:00 (EST)

3 dicembre – 11:00-21:00 (ora di Brasília)

4 dicembre – 11:00 – 20:00 (ora di Brasília)

Nell’attesa, ricordiamo che la serie di The Last of Us arriverà nel corso del 2023: in Italia lo show sarà trasmesso da Sky e dal suo servizio in streaming Now TV.

Se siete curiosi di scoprirne di più su una delle serie più attese sappiate che abbiamo realizzato per voi un recap completo e in continuo aggiornamento con tutto ciò che sappiamo sullo show.

Infine, il finale di The Last of Us è tra i più discussi di sempre dei videogiochi, e di recente Troy Baker è tornato a parlarne con emozione.