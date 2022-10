The Last of Us, la serie conterrà una delle frasi più iconiche del gioco

HBO ha di recente mostrato il primo trailer dell’attesa serie TV su The Last of Us, uno show che promette di mandare in estasi i fan del gioco originale e non solo.

Lo show, previsto genericamente nel 2023, racconterà infatti la storia del primo capitolo (che trovate anche nel suo remake su Amazon), promettendo di essere fedele al videogioco.

Il primo full trailer ha infatti messo in mostra l’estrema similitudine tra il capolavoro Naughty Dog e la serie prodotta da HBO e Naughty Dog.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, la serie TV di The Last of Us torna a mostrarsi in un nuovo video condiviso dal produttore americano.

HBO ha pubblicato un video nel quale vediamo vari spezzoni dagli show che approderanno sulla piattaforma di streaming americana nel corso delle prossime settimane.

Tra questi, ovviamente, anche la serie TV di The Last of Us. Al minuto 0:40 possiamo infatti udire Ellie (interpretata da Bella Ramsey) recitare una delle frasi più iconiche del suo personaggio.

«Tutti quelli a cui volevo bene, sono morti o mi hanno lasciata», una frase che i fan del videogioco omonimo hanno imparato a conoscere piuttosto bene.

Nel cast della serie, oltre a Pascal e Ramsey nei panni di Joel ed Ellie, troveremo anche Elaine Miles, Lamar Johnson, Graham Greene, Anna Torv, Murray Barlett, Nico Parker, Keivonn Woodard, Storm Reid, Jeffrey Pierce, Gabriel Luna e Nick Offerman.

Restando in tema, qualcuno si è accorto che nel trailer di TLOU si nasconderebbe un personaggio mai visto prima, neppure nel videogioco originale.

Ma non solo: di recente un fan ha pensato di prendere il trailer della serie TV di The Last of Us e trasformarlo con la grafica del videogioco originale.

Infine, nei giorni scorsi un’attrice non professionista sembra volersi candidare per il ruolo di Dina, per un eventuale seconda stagione dello show.