The Last of Us: fan scova un’analogia a quattro zampe tra i due capitoli

Incredibile come, col passare dei mesi, i giocatori di The Last of Us e relativo sequel continuino a scovare una mole realmente sorprendente di omaggi ed Easter Egg presenti in entrambi i titoli.

Sia il primo che il secondo capitolo della saga capolavoro di Naughty Dog sono infatti stracolmi di dettagli e «chicche» difficilmente presenti in titoli analoghi.

Solo durante i primi giorni del mese di marzo vi avevamo infatti mostrato di un particolare segreto nascosto nel «momento giraffa», una delle scene più intense ed emozionanti della saga.

Ora, come segnalato anche da GamesRadar, via Reddit un fan si è accorto di un particolare personaggio di contorno (se così possiamo definirlo) presente sia nella prima parte delle avventure di Ellie e Joel che nella seconda.

Pic via Reddit.

Il cane è stato notato per la prima volta dall’utente di Reddit noto come “woahruben”, che ha pubblicato un’immagine di confronto mostrando le due scene fianco a fianco.

Da quello che è possibile vedere negli screen, ci sono alcune lievi differenze visive che possono essere attribuite a un comparto tecnico migliore nel sequel, sebbene a quanto pare l’animale a quattro zampe sembra essere assolutamente lo stesso in entrambi i titoli.

Chissà se anche nell’ipotetico The Last of Us Part III, la cui storia sembra essere già stata messa nero su bianco, ritroveremo anche stavolta il simpatico quadrupede.

Sempre via Reddit, un altro fan aveva di recente trovato un altro indizio, il qualesuggeriva che che le serie Uncharted e The Last of Us farebbero in realtà parte dello stesso universo narrativo.

Ma non solo: tutti i fan in attesa della serie TV delle avventure di Ellie e Joel hanno da poco scoperto che il film è stato cancellato e che il director Neil Druckmann ha fornito ulteriori dettagli sulla questione.