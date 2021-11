The Last of Us e God of War: Ellie e Kratos si incontrano nel crossover definitivo

Tra le esclusive PlayStation più amate delle ultime generazioni è sicuramente impossibile non citare The Last of Us e God of War, due franchise che hanno stupito i giocatori per via dei propri personaggi e della narrazione.

I fan hanno spesso provato ad immaginare che cosa succederebbe se i personaggi di diversi giochi si incontrassero: immaginando una sorta di universo alternativo, uno di loro ha dunque pensato per il suo crossover che cosa sarebbe accaduto se Kratos, il protagonista di God of War, avesse accompagnato Ellie invece di Joel.

Del resto, immaginare Kratos nell’era moderna non è poi così difficile, dopo averlo visto invadere perfino gli stadi della Champions League.

Sarebbe interessante vedere il protagonista di God of War affrontare un mondo così ostile con le sue fidate armi: una di queste, l’iconica Ascia del Leviatano, esiste davvero.

L’artista DoomsdayDave ha così deciso di immaginare Kratos prendersi cura di Ellie, insegnandole naturalmente anche a combattere e affidandole le sue armi non appena potrà essere considerata pronta (via Game Rant).

Il crossover immaginato dall’utente non sarebbe dunque ambientato nell’universo di God of War, ma in quello di Ellie, lasciando dunque che Kratos prenda a tutti gli effetti il posto di Joel.

Nelle immagini realizzate dall’artista, è possibile non solo ammirare Kratos utilizzare la Furia di Sparta per proteggere la protagonista dai pericoli, ma anche la stessa Ellie impugnare le iconiche Lame del Caos per fare a pezzi i suoi nemici.

Potete ammirare alcune delle immagini realizzate qui sotto: per vederle tutte vi reindirizzeremo ai suoi post, cliccando qui e al seguente indirizzo.

Inutile dire che probabilmente questa coppia sarebbe in grado di sopravvivere anche agli ambienti più ostili, lasciando dunque immaginare in che modo Kratos potrebbe condizionare la crescita di Ellie.

Un ragionamento interessante soprattutto tenendo conto degli eventi narrati nel secondo capitolo di The Last of Us: con la presenza di Kratos, probabilmente gli eventi si sarebbero svolti in maniera molto diversa.

In ogni caso, toccherà aspettare il terzo capitolo della serie per scoprire come proseguirà la storia di Ellie: The Last of Us Part III potrebbe essere già stato anticipato sui social.