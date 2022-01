The Last of Us diventa un RPG multigiocatore, perché sì

The Last of Us è uno dei giochi più importanti degli ultimi anni, tanto che l’utenza PlayStation continua a omaggiarlo in tutti i modi, anche trasformandolo in una sorta di gioco di ruolo multiplayer.

Non trascurando ovviamente il bellissimo sequel uscito su console PS4, la prima avventura di Ellie e Joel è infatti un’esperienza in grado di sfoggiare ancora oggi classe da vendere.

Una bellezza che permetterà al primo episodio della serie sviluppata da Naughty Dog di diventare quest’anno anche una serie TV prodotta da HBO e dal creatore di Chernobyl.

Del resto, parliamo di un gioco che ha raggiunto un livello di apprezzamento quasi maniacale, tanto da dare vita a postazioni come questa, sebbene qualcun altro si sarebbe ora dilettato a trasformare TLOU in un RPG.

Via Reddit, l’utente noto come “prizoto” ha infatti deciso di usare Tabletop Simulator per dare vita a una vera e propria versione alternativa di The Last of Us.

Per chi non lo sapesse, Tabletop Simulator è un sandbox multiplayer che permette di creare (e di conseguenza giocare) a veri e propri giochi di società in un ambiente simulato.

Sviluppato da Berserk Games a seguito del successo di una campagna di crowdfunding, il gioco è stato poi pubblicato nel giugno del 2015 ottenendo da subito i consensi del pubblico.

Poco sotto, potete quindi ammirare questa versione “ruolistica” di TLOU, davvero ben fatta:

Ovviamente, questa versione RPG di The Last of Us resta una realizzazione amatoriale, visto che al momento Naughty Dog non ha annunciato alcun progetto trasversale dedicato al franchise.

