The Last of Us, come se fosse GTA, è davvero strano

The Last of Us Part II è uscito ormai da diversi mesi, ma a quanto pare i giocatori non hanno smesso di dilettarsi con il titolo Naughty Dog, scoprendone segreti o creando omaggi davvero niente male.

Il sequel dell’avventura di Ellie è infatti un gioco così ricco di particolari, anche e non solo lato gameplay, che è davvero proibitivo elencarle tutte.

Solo di recente qualcuno ha infatti portato all’attenzione della community una rara mossa finale di Ellie, davvero violentissima.

Senza contare anche del giocatore che è riuscito a eseguire l’attacco in salto perfetto, a dimostrazione che in TLOU2 nulla è dato per scontato.

Ora, come riportato via Reddit, un fan particolarmente accanito ha deciso di “fondere” The Last of Us con l’altrettanto celebre serie di Grand Theft Auto, per un risultato tanto strano quanto appagante.

Più in particolare, lo youtuber noto come “The Infected Gamer” ha pubblicato un video in cui possiamo ammirare le classiche schermate di caricamento di GTA ma con Ellie e Joel al posto dei classici personaggi della saga crime di Rockstar Games.

Trovate il video, davvero unico nel suo genere, poco più in basso, nel player sottostante:

Ricordiamo anche che, diversi mesi fa, qualcuno ha creato una sorprendente mod di GTA V in grado di includere nel gioco un personaggio con le fattezze quasi del tutto identiche a quelle della Ellie di The Last of Us Part II.

Ma non solo: avete visto che Ellie e Kratos, i protagonisti delle esclusive PlayStation The Last of Us e God of War, si sono incontrati in uno spettacolare crossover?

E che GTA San Andreas è invece stato innestato (a modo suo) nientemeno che nell’attesissimo soulslike Elden Ring di Bandai Namco?