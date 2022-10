The Last of Us, c’è un elemento che ha impiegato 6 anni per essere realizzato

The Last of Us e The Last of Us Part II sono due giochi entrati nel mito, due avventure entrate ormai nell’olimpo dei capolavori veri.

Incluso il recente TLOU Part I i due titoli Naughty Dog hanno fatto breccia nel cuore di milioni di videogiocatori in possesso di una console PlayStation.

Negli anni, sono emersi varie curiosità sui due giochi, curiosità che spesso si sono fatte attendere per anni prima di venire a galla ufficialmente.

Ora, dopo avervi rivelato che una delle sequenze più celebri con protagonista Abby avrebbe potuto risolversi in maniera realmente differente, è stato reso noto che un elemento dei due giochi ha impiegato davvero molto tempo prima di vedere la luce: stiamo parlando della colonna sonora.

Come riportato anche da PlayerStation, sembra proprio che le colonne sonore di The Last of Us 1 e 2 abbiano richiesto 6 anni per essere realizzate.

Il musicista Gustavo Santaolalla, con una carriera di oltre 50 anni, ha creato la colonna sonora dei giochi, rivelando di aver impiegato sei anni per comporre le varie tracce.

Sicuramente, la OST dei due giochi è uno degli elementi distintivi di entrambi i prodotti, in grado di immergere il giocatore in un contesto post-apocalittico e umano realmente struggente e unico, grazie anche alle ormai iconiche sonorità con il Banjo.

Parlando con lavanguardia a Barcellona, in Spagna, l’artista ha riflettuto sulla sua carriera: «Con tanti anni di carriera e tanto tempo a disposizione, ciò mi ha permesso di riflettere un po’. Riesco ad articolare cose nella mia musica, caratteristiche che toccano le persone. La mia musica viene dal cuore, ha molto sentimento, lavora molto con lo spazio e l’uso del silenzio», ha spiegato Santaolalla.

Santaolalla non si considera un compositore di colonne sonore di film, quindi adatta il flusso di lavoro alle sue esigenze: «Prima di tutto, non mi considero un compositore di musica per film, mi considero un artista che a volte fa musica per film, che a volte suona con un gruppo, componendo la musica molto prima che le cose vengano girate».

