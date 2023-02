The Last of Us, anche la serie TV viene massacrata dal review bombing

The Last of Us continua a far discutere in un modo o nell’altro, perché l’adattamento di HBO continua a colpire i giocatori in modi differenti.

Il viaggio di Joel ed Ellie sta facendo furore anche in TV, e pensare che ancora non abbiamo visto la trasposizione degli eventi di Part 2 (lo trovate su Amazon), che sicuramente faranno discutere ancora di più.

Ricorderete, infatti, il massiccio review bombing che ha colpito The Last of Us Part II da ancora prima del lancio, generando un vero e proprio polverone mediatico.

E se l’ultimo episodio, il terzo, è stato così amato da far commuovere anche il creatore della serie con una versione più lunga dello show, c’è chi non l’ha ovviamente gradito.

Da questo punto in poi seguiranno spoiler sul terzo episodio della serie TV diThe Last of Us. Se non avete ancora visto l’episodio scoprirete dei dettagli della trama in anteprima.

Il terzo episodio della serie rielabora la storia pregressa del personaggio di Bill, che nel videogioco di Naughty Dog era giusto accennata.

Viene raccontata la struggente storia d’amore che vive con Frank nel disastro dell’apocalisse di The Last of Us.

Un episodio che per molti è già storia della televisione, su cui maggior parte della critica e del pubblico si sono espressi in maniera entusiastica… ma non tutti.

Già dalle prime ore dopo l’uscita dell’episodio c’è stata una gran violenza mediatica nei confronti della rappresentazione dell’amore omosessuale di Bill e Frank.

Tra chi ha invocato il tradimento dell’opera originale e chi fa ancora fatica ad apprezzare rappresentazioni di questo tipo nei media, purtroppo anche in questo caso c’è stato l’immancabile review bombing.

Come riporta Screenrant, gli utenti hanno preso d’assalto la pagina IMDB della serie affossando l’episodio con un voto negativo. O almeno ci provano, perché il 53% del voto degli utenti è pari a 10, con un 28.6% di persone che hanno assegnato un impietoso 1 all’episodio tre.

Dispiace molto dover assistere ancora ad episodi del genere. Speriamo che un giorno la community possa crescere davvero.

Nick Offerman, che ha interpretato Bill nell’episodio, ha raccontato di recente la sua vicenda esprimendo grande entusiasmo per l’opportunità.

Nell’attesa della seconda stagione, intanto, la serie continua a macinare record su record.