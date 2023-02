The Last of Us, l’attore di Bill e il suo ultimo videogioco: «non lo farò mai più»

Se siete tra quelli che hanno pianto durante il terzo episodio di The Last of Us di HBO, sicuramente gran parte della responsabilità è dell’attore Nick Offerman, nei panni di Bill.

Ispirato agli eventi visti nel primo episodio del franchise (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo basso), la puntata ha però approfondito la personalità di alcuni personaggi secondari, per un risultato davvero splendido.

E se l’episodio si è dimostrato ricco di chicche, come ad esempio quella relativa alla “camicia da eroe”, a quanto pare c’è dell’altro e riguarda proprio Offermann.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, Nick Offerman ha dichiarato di aver «perso un paio di settimane» dietro a un gioco Nintendo, ossia Banjo-Kazooie.

Come si legge su ResetEra, intervistato da Jimmy Kimmel Offerman ha dichiarato: «25 anni fa ho giocato al mio ultimo videogioco. Sono molto indulgente. Ho perso un paio di settimane con un gioco chiamato Banjo Kazooie».

«Pensavo: ‘Oh mio Dio, la lenta goccia di dopamina è così deliziosa’. Poi è finita e pensi: “Sì! Ho vinto!”. E subito mi sono detto: “Che cosa ho fatto della mia vita?’. Così ho deciso che non lo farò mai più».

E ancora: «I videogiochi sono diventati così belli che penso che sarei in uno scantinato e non andrei nemmeno a fare un’audizione per show come questo [The Last of Us, ndR]». Poco sotto, la video intervista completa.

«Megan [la moglie di Offerman, ndR] vuole mettere a verbale che si prende tutto il merito di avermi fatto prendere questa deciso, visto che mi ha detto con la chiarezza di intenti della dea greca Era: ‘Devi farlo’», ha concluso l’attore.

Restando in tema, sembra che lo showrunner Craig Mazin si sia davvero commosso quando ha avuto modo di vedere la director’s cut dell’episodio tre, intitolato Long, Long Time.

Ma non solo: da pochi giorni è arrivata la prima e importante conferma sulla presenza di Bella Ramsey (interprete di Ellie) nella Stagione 2 dello show.

Infine, anche Victoria Grace ha lasciato intendere che le piacerebbe interpretare il suo personaggio visto in Part II anche in The Last of Us Stagione 2.