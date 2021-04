The Falcon and the Winter Soldier ha un Easter Egg Nintendo che nessuno ha notato?

Attenzione, il seguente articolo contiene spoiler sulla serie, proseguite a vostro rischio: The Falcon and the Winter Soldier è la serie Marvel e Disney da poco arrivata alla conclusione grazie al sesto episodio ufficiale uscito venerdì scorso, 23 aprile.

L’ultima puntata – “Un mondo, un popolo” – ha infatti visto Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) sfidare per un’ultima volta il gruppo terroristico dei Frag Smashers.

Alla fine, vediamo l’ex Falcon diventare a tutti gli effetti il nuovo Captain America, grazie anche e soprattutto al suo nuovo costume di colore bianco, rosso e blu (in tutto e per tutto simile a quello visto nei fumetti Marvel).

Sembra però che qualcuno non abbia subito ben chiaro il nuovo titolo di Sam/Cap, tanto che nel finale di stagione i giornalisti presenti sul luogo della battaglia finale chiamano l’eroe con il titolo di Captain Falcon.

Un'immagine di Captain Falcon in Smash Bros.

Questo nome vi suona familiare? Se la risposta è sì, sappiate non siete affatto in errore: Captain Falcon è infatti un personaggio di F-Zero, il racing futuristico targato e pubblicato nel lontano 1990 per l’allora celebre console Super Nintendo (o SNES).

L’eroe è apparso in quasi tutti i titoli della serie, oltre che in Super Smash Bros. e nell’anime F-Zero: GP Legend.

Non è chiaro se Marvel Studios abbia deciso di includere volontariamente questo riferimento al mondo Nintendo all’interno della sua seconda serie ambientata durante la Fase 4, ma senza dubbio di tratta di una coincidenza alquanto strana.

F-Zero fa in ogni caso parte di quei franchise dormienti che la Grande N non sembra essere intenzionata a riprendere in mano, magari con un nuovo capitolo per Switch.

La serie è infatti ormai assente dalle scene dal lontano 2004, anno di uscita del poco noto F-Zero Climax per console Game Boy Advance (uscito solo in Giappone).