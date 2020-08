I 10 franchise ‘dormienti’ di Nintendo (che meriterebbero nuova vita)

Nintendo Switch continua la sua corsa verso la cima delle classifiche di vendita, sebbene negli ultimi mesi gli appassionati della Grande N stanno leggermente storcendo il naso per la mancanza di titoli “nuovi” a tutti gli effetti (ad esclusione di un paio di giochi, Nintendo sembra voler spingere sulle riedizioni di vecchi giochi, come Pikmin 3 Deluxe, annunciato alcune settimane fa).

Ora, su ispirazione dei colleghi della redazione di GameRant, ecco 10 saghe che avrebbero sicuramente bisogno di rinascere su Switch, magari con capitoli nuovi di zecca che facciano conoscere i franchise alle nuove generazioni.

Trovate l’elenco poco più in basso:

Metroid

In mancanza di un primo gameplay o di una conferma effettiva che Metroid Prime 4 arriverà davvero durante l’attuale generazione Switch, Metroid è sicuramente uno dei missing in action più importanti della classifica.

Samus Aran avrebbe davvero bisogno di una nuova serie di giochi, magari in grado di sfruttare tutte – ma proprio tutte – le caratteristiche della piattaforma ibrida.

Banjo-Kazooie

Saga platform di punta del Nintendo 64, poi “migrata” verso i lidi di Xbox (dove purtroppo non ha mai ricevuto il successo sperato), il duo di Banjo e Kazooie meriterebbe sicuramente un nuovo episodio.

Molto improbabile che la serie possa tornare in mano a Nintendo, sebbene la speranza è come sempre l’ultima a morire.

Donkey Kong 64

Altro platform tridimensionale ad essere nato su Nintendo 64 nel lontano 1999, una nuova avventura 3D dello scimmione più famoso di sempre non sarebbe sicuramente male, specie su Switch.

Al momento, l’ultima apparizione del personaggio è nel divertente Donkey Kong Country: Tropical Freeze, a sua volta conversione del titolo omonimo uscito su Wii U.

F-Zero

Altra serie inspiegabilmente parcheggiata da Nintendo, F-Zero è ormai assente dalle scene dal 2004, in concomitanza con l’uscita di F-Zero Climax per Game Boy Advance (uscito solo in Giappone).

F-Zero GX per Nintendo GameCube è l’ultimo capitolo del franchise uscito anche in Europa, tanto che da anni i fan chiedono a gran voce un sequel diretto. Per ora, la Grande N non sembra avere intenzione di ascoltare le loro richieste.

Diddy Kong Racing

Altro titolo nato su Nintendo 64 e considerato da molti come il fratello gemello del ben più celebre Mario Kart, Diddy Kong Racing sarebbe il gioco perfetto da giocare su Switch.

Complice anche un comparto multigiocatore realmente sorprendente, Diddy e i suo amici potrebbero tranquillamente andare ad affiancare l’eccellente Mario Kart 8 Deluxe nel panorama dei racing arcade su Switch. Per ora, tuttavia, nulla di nuovo all’orizzonte.

Super Mario Kart

Da tempo la serie di Mario Kart si è fermata, con un nono capitolo mai annunciato ufficialmente da Nintendo. Forse, il successo di Mario Kart 8 Deluxe continua a essere così grande che gli sviluppatori non sentono la necessità di portare avanti la serie.

Sicuramente, però, un ipotetico Mario Kart 9 sarebbe una vera e propria manna, specie per chi ama i racing multiplayer.

Super Mario Strikers

Altro franchise assente da secoli sulle scene (l’ultimo capitolo risale al discreto Mario Strikers Charged Football per Wii), un nuovo gioco di calcio marcatamente arcade con i vari personaggi della saga di Super Mario sarebbe un’altro titolo decisamente gradito.

Dopotutto, se un titolo arcade come Captain Tsubasa: Rise of New Champions riceverà il giusto feed da parte degli appassionati, dimostrando che non si vive di soli FIFA e PES, perché non tornare sul campo da calcio anche con Mario & Co.?

Super Mario RPG

Prima di Paper Mario, Square Soft si cimentò in un gioco di ruolo dedicato interamente alla star del genere platform. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, rilasciato oltre venti anni fa su SNES, non ha mai ricevuto un sequel.

Sarebbe grandioso, magari proprio a fronte del buon successo di Paper Mario: The Origami King, regalare una nuova avventura di ruolo al celebre idraulico.

Eartbound

Altro piccolo, grande classico dell’era a 16-bit del SNES (il gioco uscì nel 1994) Earthbound fu sviluppato da HAL Laboratory, lo stesso team dietro l’originale Super Smash Bros. e Kirby Star Allies.

Il gioco ha ricevuto un seguito chiamato Mother 3, sebbene il primo capitolo è stato incluso nelle versioni occidentali del del Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System. A quando un nuovo capitolo nuovo di zecca?

Star Fox

Una saga che negli anni ha toccato degli alti notevoli (incluso Star Fox Adventures su GameCube), venendo però affossata da capitoli e spin-off sviluppati con ben poca convinzione.

L’ultima apparizione dei personaggi di Star Fox è nella versione Switch di Starlink: Battle for Atlas, rivelatosi purtroppo un discreto flop di vendite. La serie di Fox McCloud e soci avrebbe quindi bisogno di un rilancio in grande stile, magari con uno sparatutto spaziale ispirato al primo capitolo a 16-bit.