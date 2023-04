The Elder Scrolls VI sarà anche multiplayer? Arriva un primo indizio

The Elder Scrolls VI è il prossimo e attesissimo titolo di Bethesda, nonché ultimo capitolo di una delle saghe fantasy più amate in assoluto, il quale purtroppo si sta facendo attendere più del dovuto.

Il successore di Skyrim, che trovate anche su Amazon, si è per ora mostrato solo in un breve teaser trailer, il quale ha lasciato solo immaginare la portata del progetto.

E se The Elder Scrolls VI dovrà durare per almeno 10 anni, proprio come già accaduto con il suo predecessore, per quanto riguarda il resto siamo ancora parecchio in alto mare.

Bethesda aveva del resto già chiarito di volersi prendere tutto il periodo di tempo necessario per fare in modo di sviluppare un gioco a modo, sebbene ora è emerso che TES 6 potrebbe includere anche il multiplayer.

Come riportato anche da Gamereactor, un annuncio di lavoro di Bethesda indica che un vero e proprio comparto multiplayer potrebbe arrivare in The Elder Scrolls VI.

Sebbene il multiplayer sia stato introdotto nel franchise in The Elder Scrolls Online e attraverso mod come Skyrim Together, questa sarebbe la prima volta che un capitolo principale della serie dice sì al multigiocatore.

L’annuncio di lavoro, che riguarda un Associate Level Designer, richiede esperienza con una varietà di giochi multiplayer open world oltre al “The Elder Scrolls Construction Set” o “GECK”.

Questi due elementi non confermano necessariamente che il gioco sarà multigiocatore, ma la menzione del cosiddetto “The Elder Scrolls Construction Set”, unita a un cenno al multigiocatore, sarebbero di fatto un primo indizio circa il fatto che il prossimo TES potrà includere elementi multiplayer. Speriamo di riuscire a saperne altro a breve.

Vero anche che Bethesda Game Studios starebbe al momento dedicando tutte le sue energie su Starfield, nuova IP sci-fi altrettanto attesa.

Ricordiamo in ogni caso che TES 6 non uscirà su console PS5, ma resterà un’esclusiva Xbox, salvo colpi di scena all’ultimo minuto.

Nel mentre, un video chi ha da poco mostrato l’aspetto di Morrowind, il classico RPG di Bethesda uscito nel 2002, eseguito con la potenza delle RTX.