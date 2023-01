The Elder Scrolls VI non esce? Qualcuno ha deciso di rendere Morrowind più bello da vedere

Skyrim è uno degli episodi di The Elder Scrolls più amati di sempre, anche se un altro grande classico altrettanto apprezzato è senza dubbio Morrowind.

La regione del franchise tornata di recente in The Elder Scrolls Online, che potete recuperare su Amazon, ha sicuramente un posto speciale nel cuore dei fan

Ora, se qualcuno ha ben pensato di ricreare Morrowind all’interno di Skyrim stesso, qualcun altro ha deciso di rendere il gioco originale ancora più bello da vedere.

Non parliamo della versione multigiocarore in realtà virtuale, bensì di un progetto atto a migliorare dal punto di vista grafico questo grande classico.

Come riportato anche da Game Rant, è stato pubblicato un video che mostra l’aspetto di Morrowind, il classico RPG di Bethesda uscito nel 2002, eseguito con la potenza delle RTX.

NVIDIA ha più volte parlato del suo strumento di modding RTX Remix, un software di prossima uscita che consente ai modder di portare le tecnologie di Ray Tracing ai giochi più vecchi.

Dato che alcuni titoli del passato sono davvero invecchiati male dal punto di vista grafico, i fan saranno felici di vederli rispolverati in grande stile. The Elder Scrolls III è sicuramente uno di questi, come dimostrato dal video che potete visionare poco più in basso, nel player dedicato.

Considerando l’attesa che ci separa da The Elder Scrolls VI, riscoprire il celebre gioco di Bethesda è sicuramente cosa buona e giusta (nonostante non sia invecchiato così bene come i capitoli successivi o come altri giochi appartenenti allo stesso genere).

Già di recente vi abbiamo segnalato che un altro grande classico del passato, ossia il primo Splinter Cell, aveva ricevuto un trattamento simile.

Ma non solo: settimane fa abbiamo avuto già un primo e gradito assaggio di Morrowind potenziato automaticamente con l’IA di NVIDIA RTX Remix.

Inoltre, restando in tema TES, mesi fa qualcuno ha invece deciso di trasformare il ben noto Skyrim in uno sparatutto in terza persona a base di zombie, giusto per dare sfogo alla sua sete di sangue e non morti.