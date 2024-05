Morrowind compie 22 anni, ed ecco il remake dei fan

Il classico RPG Bethesda Morrowind è un classico senza tempo, ora "rispolverato" con il motore grafico Unreal Engine 5.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti ancora oggi molto apprezzato.

Del resto proprio Morrowind, che tra le altre cose ha oggi - 1 maggio 2024 -- compiuto 22 anni, si dimostrò infatti un'esperienza a suo modo unica.

Ora, dopo che la mod Skywind aveva già messo in mostra come potrebbe apparire un remaster del gioco Bethesda, è il momento di un fan remake in UE5.

Come riportato anche da GamingBible, uno sviluppatore indipendente ha preso in mano la situazione per creare un remake di Morrowind con il potente Unreal Engine 5.

Il talentuoso modder in questione si chiama Mica Olsson e l'impressionante rifacimento caricato sul suo canale YouTube mostra alcune delle ambientazioni di Morrowind, con tanto di colonna sonora originale a fare da contorno.

Purtroppo, il remake di Olsson non è giocabile. Del resto, sono passati oltre due decenni dall'uscita di Morrowind e, alla luce di questo fatto, crediamo sia giusto dire che se c'è un capitolo della serie che merita un remake, è proprio questo (Bethesda, sei in ascolto?).

I dati diffusi ne mesi scorsi ci dicono che Morrowind riuscì a vendere oltre quattro milioni di copie (dal 2002 al 2005), ragion per cui una eventuale nuova versione del gioco - che sia un remake o anche solo un remaster - potrebbe essere decisamente bene accolto anche dal punto di vista delle vendite.

Il gioco è ancora oggi ricordato con stima anche da Todd Howard, al punto da aver avuto contenuti dedicati anche in The Elder Scrolls Online, oltre al fatto che neppure la community di giocatori lo ha dimenticato del tutto.

Infine, vi ricordiamo anche Skyblivion, una mod che ricrea il mondo di Oblivion utilizzando l'engine di Skyrim.