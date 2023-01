Splinter Cell 1 diventa (quasi) next-gen, ed è sempre bellissimo

Ubisoft ha da tempo annunciato che il primo e storico capitolo di Tom Clancy’s Splinter Cell avrebbe ricevuto un vero e proprio remake, sparito però dai radar. Ora, il gioco originale ha ricevuto un trattamento next-gen in grado di renderlo spettacolare.

Dopo Splinter Cell Blacklist, la serie action-stealth è letteralmente sparita dai radar, con sommo dispiacere da parte dei fan.

Al di fuori di un primo, breve teaser trailer, il ritorno di Sam Fisher è poi rimasto nell’ombra, tanto che Ubisoft ha aggiornato i fan con il contagocce.

Ora, però, i fan hanno deciso di riprendere il capitolo originale e renderlo ancora più bello da vedere grazie all’inclusione del Ray Tracing.

Come riportato da DSO Gaming, dall’uscita di Portal RTX (una sorta di versione remastered del primo Portal, uscito nel 2007), i modder hanno cercato di implementare le sue funzioni di Ray Tracing in altri giochi ancora più vecchi.

Poche ore fa, l’utente Reddit noto come ‘CartographerNo5079’ è riuscito a far funzionare Portal RTX con il primo capitolo di Splinter Cell.

Le schermate visionabili poco sotto non rappresentano la qualità del gioco con RTX Remix: gli effetti di Ray Tracing sono solo come WIP (ossia Work In Progress).

In altre parole, quando NVIDIA rilascerà RTX Remix, Splinter Cell con Ray Tracing avrà un aspetto decisamente migliore.

A parte questo, è molto interessante vedere questi progetti, visto che possono darci un’idea di ciò che arriverà nei prossimi mesi. Utilizzando RTX Remix, i modder potranno aggiungere effetti completi di Ray Tracing/Path Tracing ai giochi del secolo scorso e, a quanto pare, Splinter Cell sarà uno di questi (un altro gioco classico per PC che beneficerà di RTX Remix sarà infatti Max Payne).

Tornando a parlare del remake, gli sviluppatori hanno voluto chiarire che, anche se il gioco non sarà un open world, l'esplorazione e l'innovazione saranno punti chiave dell'esperienza.

Ma non solo: su SpazioGames trovate la classifica dei migliori e peggiori capitoli della saga stealth dedicata a Sam Fisher: l’avete letta?