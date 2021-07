The Dark Pictures Anthology House Of Ashes: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

La serie The Dark Pictures Anthology, che conta già due capitoli, Man Of Medan e Little Hope, si arricchirà presto di un nuovo episodio, intitolato House Of Ashes, sviluppato ancora una volta da Supermassive Games e pubblicato da Bandai Namco Entertainment.

La storia raccontata in The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes avrà luogo nel 2003, al termine della guerra in Iraq, quando una task force composta dalla Marina, dalla CIA e dalle Forze Speciali statunitensi viene incaricata di individuare un deposito sotterraneo di armi chimiche segnalato da scansioni satellitari. Tuttavia, attaccati dalla resistenza irachena, i soldati sprofonderanno nel sottosuolo, dove dovranno vedersela con mostri assetati di sangue e portare alla luce segreti rimasti nascosto a lungo tempo.

Come di consueto, le scelte effettuato durante l’avventura avranno un impatto più o meno importante sul proseguimento della storia, in particolare sulla vita o morte di alcuni dei personaggi. The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes pesca a piene mani da classici del genere horror come Alien, Predator, The Descent e The Cave, senza dimenticare la statua di Pazuzu (evidente riferimento a l’Esorcista). Da punto di vista del gameplay, il titolo non si discosterà dai due precedenti capitoli, ma questa volta proporrà due distinti percorsi: la versione originale e la Curator’s Cut (ottenibile come bus per i preorder e che consente di seguire la storia dalla prospettiva di altri personaggi e vedere scene non presenti nell’altra edizione).

The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes è attualmente in sviluppo per Sony Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows PC, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 22 ottobre. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

