The Chant Limited Edition già a prezzo scontato! -23%

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la Limited Edition di The Chant, che attualmente potete portarvi a casa a soli 30,99€, rispetto agli usuali 39,99€ di listino, con uno sconto del 23%. Questa edizione comprende, oltre al gioco completo, diversi contenuti bonus, come oggetti extra digitali, l’artbook stampato “The Glory Island”, la colonna sonora originale composta da Paul Ruskay e una slip case.

La storia di The Chant si apre con un prologo in cui impersoniamo una donna in stato di gravidanza, in una misteriosa isola dove delle persone, apparentemente legate ad un culto, sembrano volerne fare una specie di sacrificio umano. Questa piccola sezione fa anche da tutorial per l’avventura, facendoci prendere confidenza con i comandi di gioco, prima di arrivare al presente. La vera protagonista è Jess, giovane studentessa di biomedicina che soffre di disturbo da stress post-traumatico per un evento accaduto nel suo passato. Con varie vicissitudini, la donna deciderà di raggiungere il paradiso naturale di Glory Island per un ritiro spirituale, dal nome Prismatic Science.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che “The Chant è un’avventura a tinte horror che rappresenta un buon inizio per lo studio Brass Token. La storia, pur con i suoi limiti, è in grado di regalare serate cariche di tensione e di coinvolgere, mentre sotto il profilo di gameplay, pur mancando guizzi particolarmente originali, ci sono comunque delle idee interessanti che potrebbero trovare maggiore sviluppo in futuro“.

