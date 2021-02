The Callisto Protocol sarà più che un videogioco: partnership con gli autori di The Walking Dead

Fin da quando ha annunciato il suo The Callisto Protocol, il team di Striking Distance, guidato da Glen Schofield (già autore di Dead Space) è stato molto chiaro: il titolo, ambientato nel 2320, vuole essere l’horror videoludico più spaventoso di sempre e, come dimostrava il trailer di presentazione non censurato, non risparmierà nulla, per raggiungere la sua visione.

I piani, che lo vedono essere ambientato nello stesso macro-universo di PUBG, vogliono The Callisto Protocol guardare al futuro come un qualcosa più di un “semplice” videogioco: è per questo motivo che gli sviluppatori hanno stretto un accordo con Skybound Entertainment, compagnia autrice della longeva e amata serie TV The Walking Dead, con l’intento di estendere la proprietà intellettuale anche ad altri media.

The Callisto Protocol arriverà nel 2022

Come riferito dai colleghi del sito VGC, il dirigente Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead, ha spiegato:

Attraverso Skybound, The Walking Dead si è espanso ben oltre il fumetto originale, con molteplici serie TV, libri, videogiochi, merchandise e così via. Non vediamo l’ora di esplorare possibilità simili per The Callisto Protocol, grazie all’esperienza su così tante piattaforme maturata da Skybound.

Attendiamo allora di vedere se e come The Callisto Protocol si espanderà nel prossimo futuro: per ora, l’uscita del videogioco ambientato su Callisto, una delle lune di Giove, è attesa per il 2022 – e il nostro Domenico, come immaginerete, attende impazientemente di saperne di più.