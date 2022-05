The Callisto Protocol, novità sull’horror dai creatori di Dead Space in arrivo a breve

The Callisto Protocol è il prossimo gioco dalle tinte orrorifiche di Glen Schofield, nome dietro al più famoso Dead Space (che potete acquistare su Amazon).

Il gioco è atteso per PlayStation 4, Xbox Serires X|S e PC, ed è sviluppato da Striking Distance Studios.

Il reveal del progetto è avvenuto nell’ormai lontano 2020, durante i The Game Awards, e tutto ciò che abbiamo visto fino ad ora è legato al trailer stesso di presentazione.

Sappiamo però che, poiché sfrutterà la potenza delle macchine next gen, il titolo godrà di una grafica incredibilmente realistica, che renderà le atmosfere paurose e inquietanti ancora più angoscianti.

Conosciamo inoltre il curioso legame con PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds), famoso battle royale il cui ambiente ospiterà le vicende di The Callisto Protocol, in un lontanissimo 2320.

Adesso però i tanti appassionati di avventure inquietanti alla Dead Space stanno per ricevere succose novità su questo nuovo titolo, poiché notizie ufficiali segnalano l’arrivo di ulteriori dettagli sul gioco la prossima settimana.

La notizia ci perviene direttamente dall’account Twitter ufficiale di Glen Schofield (via VG247), che parla di «alcune novità in arrivo settimana prossima», in un post con tanto di closeup di una delle creature inquietanti del gioco.

If you don’t already follow @CallistoTheGame now might be a good time to start. Look for some news next week. Until then, here’s a closeup of one of the creatures from our world class character team. They’re incredible. Happy Friday the 13th! Get ready! pic.twitter.com/u9xDxJ4CbC

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) May 13, 2022