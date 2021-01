The Callisto Protocol avrà una grafica “spaventosamente realistica”

Quando The Callisto Protocol è stato annunciato, nel corso dei The Game Awards dello scorso dicembre, l’autore Glenn Schofield – già papà di Dead Space – non ha nascosto le grandissime ambizioni della sua nuova opera, che sta realizzando con Striking Distance Studios. Secondo il creativo, infatti, possiamo aspettarci «il gioco più terrificante di sempre», e gli appassionati del genere – tra cui il nostro Domenico – hanno già puntato le antenne per attendere novità.

Queste piccole novità arrivano da Official PlayStation Magazine UK, la rivista ufficiale PlayStation in Regno Unito, ai microfoni della quale Schofield ha parlato di alcuni dettagli del gioco – tra cui l’uso che farà di DualSense su PS5 e che cosa possiamo aspettarci dal suo comparto grafico.

Secondo Schofield:

Dobbiamo vedere come possiamo far funzionare le cose, ma sono convinto che possiamo tirare fuori almeno un paio di spaventi direttamente dal controller in sé. Ci sono un po’ di cose che ci aiuteranno a realizzare un survival horror di nuova generazione.

The Callisto Protocol arriverà nel 2022

In merito alla grafica e a cosa sarà possibile fare, tecnicamente, grazie alla potenza delle nuove console, Schofield ha assicurato che è vero che abbiamo visto giochi dall’aspetto realistico, in passato – ma non così realistico.

Nelle parole dell’autore:

Ha un aspetto reale. Sapete, i giochi hanno già avuto un look realistico in passato, ma ora sono ancora più reali. Ci sono così tanti dettagli che possiamo implementare, è folle.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol arriverà nel corso del 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco, per ora avvolto dal mistero, non sembra certo voler lesinare inquietudine e brutalità, considerando il trailer esteso completo delle scene che erano state censurate per il reveal dei TGA – e che trovate qui, ma solo a patto che siate maggiorenni.