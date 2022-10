The Callisto Protocol ha un’ultima, ottima, notizia per i giocatori

Nel corso dei mesi, The Callisto Protocol ha sicuramente attirato molte attenzioni da parte dei giocatori, visto che parliamo di un vero e proprio erede dell’amato Dead Space.

Il gioco (che potete prenotare su Amazon) sembra infatti avere tutte le carte in regola per farsi amare dai fan degli horror sci-fi ambientati nello spazio profondo.

Ricordiamo che il team di sviluppo ha recentemente svelato anche quanto durerà la loro nuova avventura, facendo tirare un sospiro di sollievo un po’ a tutti.

Ora, dopo che gli sviluppatori hanno confermato non solo la data d’uscita, ma anche la presenza di una modalità grafica apposita per raggiungere i 60 fps, ci sono altre buone notizie.

Come riportato anche da PSU, lo sviluppatore Striking Distance Studios ha annunciato oggi su Twitter che The Callisto Protocol è ufficialmente entrato in fase Gold.

Per chi non lo sapesse, ciò vuol dire che il gioco che ha raggiunto la fine dello sviluppo ed è pronto per essere rilasciato, al netto di alcuni potenziali ritocchi che potrebbero essere ancora necessari e che verranno aggiunti in eventuali patch di rito.

Ciò vuol dire anche che il titolo non subirà ritardi di nessun genere, che in questo periodo di rinvii improvvisi si tratta pur sempre di una gradita conferma.

We are thrilled to announce that #thecallistoprotocol has gone gold! On behalf of everyone at @sd_studios, thank you for your support and excitement. We can't wait for you to face the horrors waiting in Black Iron Prison on December 2nd. pic.twitter.com/NfHSWexvyx

— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) October 21, 2022