Tesla sarà compatibile con Steam, Elon Musk lo annuncia in maniera pessima

Tesla è un piccolo gioiello della tecnologia, e già in passato ha dimostrato di essere affine al mondo dei videogiochi.

L’automobile che non sfigurerebbe nella Night City di Cyberpunk (che trovate su Amazon) permette già di giocare ai videogiochi.

In particolare su PC, visto che è un modello di Tesla Model S che probabilmente ha un PC da gaming migliore del vostro.

Ancora meglio se si gioca proprio al titolo CD Projetk Red, che qualcuno ha usato per ospitare il bellissimo cyberptruck.

Ma le automobili di Elon Musk sembrano voler fare un passo ulteriore, e completare la compatibilità con Steam.

Come riporta PC Gamer, Tesla diventerà sinergico con lo store di Valve, e Musk l’ha annunciato in un modo molto particolare.

Un profilo Twitter dedicato proprio ai videogiochi compatibili con Tesla (questo account) ha mostrato i videogiochi che si possono avviare in macchina.

Senza nessun preavviso, Elon Musk ha risposto ad uno dei tweet dicendo semplicemente:

Una notizia che ha lasciato di stucco tutti gli utenti che seguono quel profilo, e di cui a questo punto non vediamo l’ora di saperne di più.

Did you know your @tesla is a gaming console? My kids love the amazing games on our Tesla. Tesla makes a phone on wheels that gets better overtime. @elonmusk pic.twitter.com/RE56awoOlr

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) July 15, 2022