Elon Musk permette di usare SpaceX in un gioco: “probabilmente non vi denunceremo”

Oltre ad essere diventato recentemente l’uomo più ricco del mondo, Elon Musk è una vera e propria celebrità in rete per il suo divertito e divertente uso dei social.

Ricorderete ad esempio lo scambio di battute con Fortnite, in cui commentava un meme che lo voleva impegnato ad acquistare il gioco per cancellarlo e si vedeva rispondere direttamente da Epic Games.

Oppure quando ha paragonato i diversi social ad alcuni dei videogiochi più popolari, come Bloodborne, The Legend of Zelda e Dark Souls.

Il rapporto con il gaming di Musk è tornato a rinsaldarsi nelle scorse ore, quando uno sviluppatore indipendente gli ha chiesto il permesso, ottenendolo, di usare il suo nome e il logo di SpaceX in un titolo di prossima uscita.

Lyubomir Vladimirov, questo il nome dello sviluppatore, ha scritto a Musk tutti i giorni per gli ultimi 154, ricevendo finalmente una risposta e il permesso di integrare lui e la sua azienda in Mars Is Flat.

You can steal our name/logos & we probably won’t sue you — Elon Musk (@elonmusk) January 13, 2021

«Puoi rubare il nostro nome/loghi & probabilmente non ti denunceremo», è stata la replica tanto agognata del miliardario, che ha dato la propria benedizione all’operazione, forse sottovalutando le implicazioni legali della cosa.

Il gioco viene descritto come un «simulatore altamente tecnico di sopravvivenza su Marte», che consentirà ai giocatori di esplorare e colonizzare il pianeta rosso. È in cantiere dal 2020.

Attualmente, non c’è una versione giocabile di Mars Is Flat ma Vladimirov può avviare adesso i lavori sulla ricostruzione della tenuta da astronauta di SpaceX e condurre i test relativi alla sua animazione.

Un altro dei colpi di testa di Elon Musk, che stavolta porterà a qualcosa di più di un semplice easter egg (come quello avvistato in Mass Effect Andromeda) o un cameo simile a quanto visto in Cyberpunk 2077 ma ad un intero videogioco, per quanto piccolo, che verterà davvero sulle sue “imprese”.