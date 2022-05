Elon Musk si vanta della sua build di Elden Ring, ma i fan la distruggono

Elden Ring ha conquistato tantissime persone, tra cui anche Elon Musk a quanto pare, che su (il suo) Twitter sta condividendo dettagli della sua partita.

Il soulslike di From Software è diventato inevitabilmente l'argomento più caldo degli ultimi mesi nel mondo dei videogiochi.

E non è strano che Elon Musk si potesse perdere nell’Interregno, visto che è un amante dei videogiochi. Talmente tanto che voleva mettere Mario Kart nelle sue automobili Tesla.

L’imprenditore ha parlato, di recente, anche del rapporto tra videogiochi e film horror, con una considerazione molto interessante al riguardo.

L’imprenditore aveva più volte parlato di Elden Ring nei suoi canali personali, esprimendo in più di un’occasione un grandissimo apprezzamento per l’opera di From Software.

Elon Musk sta giocando un personaggio che aveva definito “un mago potente, ma decente con una spada/katana”, e più volte ha condiviso i dettagli della sua build di cui, a quanto pare, va molto fiero.

Uno dei suoi ultimi tweet è proprio dedicato alla costruzione del suo personaggio. Ma, nonostante la felicità di Elon Musk, i fan non sono d’accordo che questo sia il modo migliore di giocare ad Elden Ring.

Equipped load will be lower if fast roll is needed pic.twitter.com/OTSqKrrIv4 — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2022

Come riporta Gamespot, la community di From Software ha analizzato la build con attenzione, trovandola però insufficiente. Il problema, secondo i fan, è che non è una build omogenea.

Il personaggio di Elon Musk ha degli alti punteggi di Intelligenza e Mente, ma indossa un’armatura pesante e combatte con due spade. Armi che sono equipaggiate nella stessa mano del suo bastone e, quindi, non può lanciare magie e attaccare allo stesso tempo.

Per altro porta con sé talmente tanto equipaggiamento da non risultare nemmeno agile, e quindi diventa molto difficile per lui schivare i colpi degli avversari.

Il tweet originale ha ricevuto tante risposte da parte dei fan e, sostanzialmente, il problema principale della build di Elon Musk è che non è né carne né pesce. Quindi, il suo personaggio non eccelle in nulla di particolare.

Mentre speriamo rimetta mano alla sua build, viene da chiedersi quale possa essere il boss preferito da Musk.