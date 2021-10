Tecnologia da brivido con sconti fino al 50% da MediaWorld!

La nota catena Mediaworld ha lanciato una serie di incredibili offerte, proponendo tantissimi prodotti in sconto per la promozione “Tecnologia Da Brivido”, la quale durerà sino al prossimo 31 ottobre. Oggi vi proponiamo la nostra selezione di quelli più interessanti inerenti a smartphone, smartwatch, notebook e videogiochi.

Tra i tanti prodotti proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il notebook gaming MSI GF63 Thin, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.019,15€, rispetti agli usuali 1.199€ di listino, con un risparmio reale di 179,85€,

Il notebook gaming MSI GF63 Thin è equipaggiato con un display 15.6″ IPS a risoluzione 1080p con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz, ideale per i giochi più frenetici, in quanto più che raddoppiata rispetto ai consueti 60Hz proposti dalla maggior parte dei prodotti sul mercato.

Ad animare il notebook gaming MSI GF63 Thin è un processore Intel i7-10750H di decima generazione, mentre la scheda grafica è una buona GeForce GTX 1650 equipaggiata con 4GB di memoria GDDR6 con design Max-Q, in grado di farvi giocare a qualsiasi videogiochi in circolazione.

Per caricamenti veloci di giochi ed applicazioni, la compagnia ha deciso di installare su MSI GF63 Thin un SSD NVME da 512GB. La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM DDR4, espandibili sino a 64GB, ed una nutrita serie di porte per collegare qualsiasi accessorio esterno.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e sul sito trovate tantissimi prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

