Tastiere, mouse ed accessori gaming Logitech a prezzi scontati tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, giovedì 8 ottobre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a tastiere, mouse ed accessori gaming Logitech, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con il Logitech G502 HERO Mouse Gaming, dispositivo della nota azienda svizzera indirizzato principalmente ai gamer che ricercano un mouse su filo dotato di un sensore ottico avanzato in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 16.000 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Il dispositivo si adatta facilmente ad ogni tipologia di gioco ed utente grazie alla presenza di ben undici tasti programmabili ed una rotella di scorrimento veloce a doppia modalità. Infine, il tensionamento meccanico dei pulsanti garantisce un clic preciso ed un comando rapido, mentre il software proprietario Logitech G Hub si occuperà della gestione del mouse, permettendo di programmare i pulsanti con i comandi e le macro che preferite.

Solitamente il Logitech G502 HERO Mouse Gaming viene proposto a 92,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 56,99€, con uno sconto del 39%.

Un’altra offerta imperdibile è quella sulle cuffie gaming cablate Logitech G432, che presentano una soluzione con driver audio da 50mm per un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente dall’audio di ottima qualità. Sono cuffie DTS: X 2.0, il che significa che vanno oltre i canali 7.1 per individuare i nemici in qualsiasi posizione e con nitidezza.

L’headset monta un microfono Flip-to-mute e una meccanica di controllo volume sulla punta delle dita, ed è compatibile con PC, Mac con DAC USB, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile tramite cavo 3.5 mm. Qualunque sia la vostra piattaforma, lo troverete comodissimo grazie al copriorecchie e alla fascia per la testa in leggera similpelle, ruotabile fino a 90 gradi.

Solitamente le cuffie cablate Logitech G432 vengono vendute a 81,99€, ma attualmente potete acquistarle per soli 54,99€, risparmiando 27€.

