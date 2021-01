Tantissimi videogiochi per PS4, Xbox One e Nintendo Switch in sconto tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, giovedì 28 gennaio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a videogiochi per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti in offerta vi segnaliamo in modo particolare Call of Duty: WWII, sparatutto appartenente alla celeberrima serie che trasporta i giocatori all’interno del secondo conflitto mondiale, durante il quale prenderanno parte a diverse battaglie iconiche che hanno segnato la storia. Ovviamente, oltre alla campagna Single Player, è presente un robusto comparto Multiplayer, il quale propone tante modalità competitive e cooperative.

Continuiamo con il particolare Journey To The SAVAGE Planet, gioco d’avventura, affrontabile anche in co-op, ambientato in un mondo alieno ricco di creature più o meno ospitali. I giocatori vestiranno i panni di una nuova recluta della Kindred Aerospace, abbandonata in un pianeta situato nell’angolo più sperduto dell’universo e senza carburante per il viaggio di ritorno. Sarà necessario analizzare la fauna e sopravvivere, potenziare l’equipaggiamento ed altro ancora. Invece, se amate i giochi di guida, Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione fanno davvero al caso vostro!

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su videogiochi per PS4, Xbox One e Nintendo Switch tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

