Tantissimi titoli Ubisoft con sconti sino all’80% su GOG

Il noto store online GOG ha lanciato un’interessante promozione inerente ai videogiochi pubblicati da Ubisoft che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi usufruendo di sconti sino all’80%. Tuttavia, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo ancora per un periodo limitato di tempo e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tra i tanti prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo in particolar modo Beyond Good & Evil, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1,49€, rispetto agli usuali 4,99€ di listino, per un risparmio reale di 3,5€.

In Beyond Good & Evil vestirete i panni dell’investigatrice Jade, la quale si unirà ad un gruppo di resistenza clandestino allo scopo di svelare i segreti governativi più spinosi. Dal punto di vista del gameplay vi troverete di fronte ad un titolo che pesca a piene mani dalla saga di The Legend Of Zelda, ma con alcune piacevoli varianti.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,3, abbiamo affermato che «Beyond Good & Evil è un’esperienza unica e variegata dal sapore molto europeo e dalla giocabilità più che soddisfacente».

Piuttosto interessante anche Rayman 3: Hoodlum Havoc, proposto ad appena 1,29€. Si tratta del terzo capitolo della serie di Rayman nel quale Andrè, un Lum Nero, vuole distruggere Rayman e conquistare il mondo. Murfy avverte Rayman e Globox e aiuta Rayman a volare dall’altra parte della radura. Nei panni di Rayman dovrete salvare gli otto Teens intrappolati nelle gabbie e sconfiggere Andrè, che si è alleato con Reflux e vogliono distruggerlo.

Le offerte attualmente attive su GOG sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

