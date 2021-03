Tantissimi speaker smart e Bluetooth in sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate agli speaker smart e Bluetooth.

Tra i vari articoli presenti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo lo speaker compatto Sony SRS-XB22, che potete portarvi a casa a soli 109,99€, rispetto ai 134€ di listino. Si tratta di un altoparlante wireless portatile dotato della tecnologia EXTRA BASS, la quale, grazie al Dual Passive Padiator ed i due speaker full range, è in grado di potenziare i bassi così da offrire un suono molto poderoso. Lo speaker compatto Sony SRS-XB22 è inoltre dotato della modalità LIVE SOUND, la quale consente di offrire una vera e propria esperienza di ascolto tridimensionale, coprendo un’area più ampia donando più divertimento al vostro party.

In virtù delle sue dimensioni estremamente compatte, l’altoparlante può essere davvero portato ovunque voi vogliate, anche in situazioni particolari. Infatti, il grado di protezione IP67 assicura che può essere immerso in acqua e lavato senza problemi, senza contare che è stato sottoposto a test antiurto esaustivi per garantire la sua sopravvivenza ad impatti e graffi. Ottima anche la durata della batteria, pari a ben 12 ore, che si riduce a 10 in caso di utilizzo della modalità EXTRA BASS.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative agli speaker smart e Bluetooth tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su speaker smart e Bluetooth

Offerte ancora disponibili