Tantissimi smartphone a prezzo scontato tra le offerte del weekend di eBay

Anche in questo weekend le promozioni di eBay, il noto portale online dedicato alla vendita di prodotti di ogni genere, fanno capolino con le offerte imperdibili che consentono di portare a casa prodotti di diverse tipologie, approfittando di prezzi davvero molto bassi e convenienti.

Iniziamo con lo smartphone OPPO A9 in colorazione Marine Green, dispositivo che unisce la potenza di 5 fotocamere in un singolo cellulare. Un obiettivo posteriore principale da 48MP garantisce la massima risoluzione, un grandangolo da 119° consente di creare panorami spettacolari, i due obiettivi posteriori scattano ritratti con effetti a regola d’arte e la fotocamera frontale da 16MP è dotata di modalità Beauty AI. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ad animare OPPO A9 troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 665, accompagnato da 4Gb di RAM e 128GB di archiviazione. Solitamente lo smartphone OPPO A9 viene proposto a 233,98€, ma oggi potete averlo a soli 159,99€.

Un altro smartphone in offerta molto interessante è lo Huawei P40 Lite che, dalla sua offre anch’esso quattro fotocamere posteriori per adattarsi a qualsiasi tipologia di foto, da quelle macro a soggetti posti poca distanza ad ampie vedute complessive grazie all’obiettivo grandangolare. La memoria interna è di 128GB, espandibile con microSD a 256MB, mentre la dotazione di RAM è pari a 6GB. Ricordiamo che la serie Huawei P40 Lite utilizza l’interfaccia EMUI ed i Huawei Mobile Services (HMS). Le Google Apps ed i Google Mobile Services non sono disponibili per la serie P40, pertanto alcune app di terze parti potrebbero non essere disponibili. Solitamente Huawei P40 Lite viene proposto a 324,98€, ma oggi potete comprarlo a soli 179,99€, con uno sconto del 44%.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone tra gli sconti del fine settimana del rivenditore eBay.

