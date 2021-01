Tantissimi monitor gaming in sconto tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, martedì 5 gennaio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a monitor gaming, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i monitor in saldo trovate, ad esempio, LG 24ML600S, un proposta full HD da 24″ che fa della bassissima latenza, con tempi di risposta pari a 1ms, la sua ragion d’essere. Inoltre, questa proposta vanta la tecnologia Radeon FreeSync per evitare qualsiasi tipo di ritardo con la vostra scheda grafica AMD, oltre a una refresh rate di 75Hz per consentirvi di giocare comodamente anche a frame rate oltre i 60 fps. Nonostante le ottime specifiche (e anche un sistema che evita gli sfarfallii), il monitor è venduto a soli 149,99€, in saldo rispetto ai 179€ di listino.

Continuiamo con il monitor LG 34WN650, dotato di un pannello IPS in formato ultrawide 21:9 a risoluzione 2560×1080 pixel che offre il 33% di spazio in più rispetto ad un usuale display 16:9 FullHD. Il dispositivo è compatibile con lo standard VESA DisplayHDR 400 garantendo un’immersione visiva ottima nei film nelle immagini e nei giochi HDR più recenti. Grazie alla tecnologia AMD Freesync, potrete vivere un’esperienza di gioco fluida anche nel corso delle azioni più concitate, grazie all’eliminazione del fastidioso effetto tearing.

Solitamente il monitor LG 34WN650 viene venduto a 449€, ma oggi potrete averlo a soli 348,90€, risparmiando 100€.

Le offerte del giorno su Amazon su monitor gaming

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon