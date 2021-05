Tantissimi giochi basati su Star Wars con sconti sino al 75% su GOG

Il noto store online GOG, in occasione dello Star Wars Day che si terrà domani, martedì 4 maggio, ha lanciato un’interessante promozione sui titoli ambientati nel fantastico universo di Guerre Stellari che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi usufruendo di sconti sino al 75%.

Tuttavia, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo ancora per pochi giorni e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tra i tanti prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo in particolar modo LEGO Star Wars – The Complete Saga, proposto a soli 4,19€, rispetto ai 16,79€ usuali di listino, con uno sconto pari al 75%. Grazie a questo gioco potrete ripercorrere i primi sei film della saga cinematografica in versione LEGO.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si era aggiudicato un ottimo 8,0, avevamo affermato che «grazie ad una divertente avventura, caratterizzata da una trama ormai consolidata e da un gameplay semplice, ma non per questo meno avvincente di altri titoli, LEGO Star Wars: La Saga Completa rappresenta, per tutti coloro chi si fossero persi le due trilogie separate, la migliore occasione di immergersi nella saga a mattoncini».

Piuttosto interessante anche STAR WARS – The Force Unleashed Ultimate Sith Edition, proposto a soli 5,89€, che vedrà i giocatori vestire i panni del misterioso “apprendista segreto” di Darth Vader in una storia che si collega temporalmente tra gli eventi raccontati in Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith e Star Wars Episodio IV: Una nuova Speranza. Nel titolo potrete usare i micidiali poteri della Forza e devastanti attacchi combinati contro innumerevoli nemici.

Le offerte attualmente attive su GOG sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

