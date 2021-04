Tantissime offerte sui migliori prodotti tecnologici da Unieuro!

La nota catena Unieuro ha lanciato un’interessante promozione che permette di acquistare tantissimi prodotti a prezzi imperdibili solo online fino al 25 aprile! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone Oppo Find X2 Lite, che attualmente potete portarvi a casa a soli 289,90€, rispetto ai 499€ solitamente richiesti di listino, per un risparmio reale di quasi 210€. Grazie alla Quad Camera da 48MP e a Ultra Steady Video 2.0, potrete togliere ogni freno alla vostra creatività, mentre il sistema di ricarica rapida consente di passare dal 3% al 50% in soli venti minuti.

Lo smartphone Oppo Find X2 Lite è equipaggiato dall’interfaccia grafica ColorOS 7, caratterizzata da icone essenziali e uno da stile più vivace, da interazioni più semplici ed effetti visivi più confortevoli, per un’esperienza d’uso più naturale e raffinata. Il dispositivo è animato dal processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G, SoC con 5G integrato, che consente di raggiungere una velocità massima di download di 1.9Gbps. Il resto della dotazione tecnica è completato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna per l’archiviazione dei vostri dati.

