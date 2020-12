Tanti videogiochi PS4 tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a videogiochi PS4.

Iniziamo con Watch Dog Legion, proposto a 54,90€ rispetto ai 69,90€ usuali di listino. Il titolo ci catapulterà in un futuro prossimo nel quale Londra è sull’orlo della rovina: gli abitanti sono oppressi da uno stato di sorveglianza costante con compagnie militari private corrotte che controllano le strade e una potente organizzazione criminale che approfitta dei più vulnerabili.

Il nostro compito sarà quello di creare una resistenza per impedire la nascita di un regime autoritario. A differenza dei precedenti capitoli della serie, i giocatori avranno l’opportunità di “impersonare chiunque”. Infatti, ogni abitante di Londra presente nell’open world di gioco è stato completamente simulato, con tanto di vita persistente e di un proprio passato, consentendo così ai giocatori di reclutare chiunque, davvero chiunque, nella propria squadra. Ognuno dei personaggi giocabili avrà anche alcune caratteristiche di gameplay uniche, basate sul proprio profilo.

Continuiamo con Sekiro: Shadows Die Twice, titolo che si è aggiudicato un eccellente 9.1 sulle nostre pagine. Nella recensione avevamo affermato che «Sekiro: Shadows Die Twice è il gioco più ambizioso e ed estremo mai creato da From Software. I timori sono caduti dopo oltre cinquanta ore e altro tempo dedicato ai contenuti, che non abbiamo ancora esaurito del tutto. C’è ancora molto da scoprire, molto di cui parlare, ma resta il fatto che si tratta di un titolo dalle grandissime virtù: dal sistema di combattimento stellare, alla rapidità e precisione richiesta per le battaglie, fino a un mondo di grande fascino dove convergono uno stile inimitabile e un gusto per il dark fantasy in pieno stile From Software.»

Solitamente Sekiro: Shadows Die Twice viene proposto a 49,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 39,99€.

