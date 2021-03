Tanti videogiochi PS4 in sconto tra le offerte di primavera Amazon

Anche oggi, martedì 30 marzo 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai videogiochi PS4 che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare Crash Bandicoot 4 – It’s About Time, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,99€, rispetto ai 69,99€ di listino, per un risparmio reale di 30€. Quarto capitolo della celeberrima serie, il titolo riprende la storia dal termine di Crash Bandicoot: Warped, dopo che Neo Cortex, Dr. N. Tropy e Uka Uka sono stati bloccati su un pianeta lontano. Dopo decenni di tentativi falliti, il trio alla fine riesce a fuggire, creando un buco delle dimensioni di uno scienziato malvagio nel tessuto dello spazio-tempo.

Nel corso di quest’avventura, i giocatori scopriranno quattro maschere Quantum, guardiane dello spazio e del tempo, che daranno loro la possibilità di piegare le regole della realtà e di ottenere modalità avanzate per aggirare pericolosi ostacoli. Alle meccaniche classiche si sommano il wall running, il rail grinding e il rope swinging.

Piuttosto interessante anche Watch Dogs Legion – Limited [Esclusiva Amazon], proposto a soli 35,57€, ultimo episodio della celeberrima serie dove, all’interno di una Londra futuristica oppressa da uno stato di sorveglianza costante, i giocatori avranno la possibilità di impersonare diversi personaggi, ognuno dotato di caratteristiche di gameplay uniche basate sul proprio profilo.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su videogiochi PS4 tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte di primavera di Amazon su videogiochi PS4

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon